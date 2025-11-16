Barbarez: Reći ću to Austrijancima, na njihovom jeziku ću im poručiti da to nije bilo u redu što su napravili

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Nogometaši Bosne i Hercegovine sigurno su u dodatnim kvalifikacijama za SP, ali mogu i do izravnog plasmana.

Nakon slavlja protiv Rumunjske, utakmica posljednjeg kola kvalifikacija između Austrije i BiH igra u utorak, 18. studenog na Ernst Happel stadionu u Beču. Za izravan plasman na svjetsku smotru, susjedima igra samo pobjeda u austrijskoj prijestolnici.

Izbornik Sergej Barbarez za važnu utakmicu protiv Rumunja nije mogao računati na Emira Karića. Radi se o 28-godišnjem braniču Sturma iz Graza koji je rođen u Austrjii, prošao je kroz mlađe uzraste austrijske reprezentacije, ali je odlučio promijeniti sportsko državljanstvo.

Očekivao se njegov nastup u Zenici, međutim iz Austrijskog nogometnog saveza nisu na vrijeme poslali važnu potvrdu. To je razljutilo Barbareza:

“U najmanju ruku to je bilo bezobrazno od austrijskog saveza, to se riješi u dan-dva, a ne da se ovako odugovlači. Morali smo reagirati kod FIFA-e i UEFA-e, a Karić će u ponedjeljak dobiti pravo nastupa. Reći ću to Austrijancima, na njihovom jeziku ću im poručiti da to nije bilo u redu što su napravili, takve stvari se ne rade”, zaključio je.