Barbarez: Provokacije nas ne zanimaju, sedamdeset tisuća ljudi dolazi zbog nas i neka su favoriti

Podijeli :

xLeonardoxRamirezx via Guliver

Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država lovi povijesni plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a izbornik vjeruje da njegova reprezentacija ima dovoljno kvalitete i karaktera da još jednom iznenadi.

Broje se sati do kako naši susjedi iz BiH kažu utakmica karijera, života. Dvoboj s napuhanim Amerikancima počinje u noći sa srijede na četvrtak (02:00), a u danima uoči susreta brojni američki mediji i bivši igrači nisu skrivali svoje zadovoljstvo ždrijebom i otvoreno podcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Izbornik Sergej Barbarez je na konferenciji za medije istaknuo kako uloga favorita pripada američkoj reprezentaciji, no smatra da to neće imati presudan utjecaj na ishod susreta.

“Naravno da su favoriti. I po mjestu na FIFA-inoj ljestvici, i zato što su domaćini, ali i zbog kvalitete koju posjeduju. Nemamo problem s tim da budemo autsajderi. Važno je ono što će se događati na terenu. Analizirali smo ih, napravili plan za utakmicu i želimo nastaviti naš put na ovom prvenstvu”, rekao je Barbarez.

Dodao je kako američka reprezentacija zaslužuje veliko poštovanje zbog načina na koji igra i koristi pozitivnu atmosferu koju je domaćinstvo Svjetskog prvenstva donijelo nogometu u SAD-u.

Bosanskohercegovački izbornik očekuje spektakularnu atmosferu na stadionu u Santa Clari, ali smatra da njegovi igrači prije svega moraju uživati u jednom od najvećih trenutaka svojih karijera.

“Već smo igrali protiv domaćina i znamo kakav nas ambijent očekuje. Upravo zbog ovakvih utakmica volim ovaj posao. Rekao sam igračima da će ovo jednog dana biti samo uspomena. Sutra će svanuti novi dan bez obzira na rezultat. Sedamdeset tisuća ljudi dolazi zbog nas i zbog svih ljudi u Bosni i Hercegovini vrijedi dati posljednji atom snage.”

Barbarez je potvrdio da se Amar Dedić vraća u momčad nakon što je propustio prethodnu utakmicu protiv Katara.

“Na ovako dugom turniru uvijek ima igrača kojima treba odmor. To je bila moja odluka jer smo vjerovali da ćemo proći dalje i da će nam biti potreban u nastavku prvenstva.”

Govoreći o Esmiru Bajraktareviću, nogometašu rođenom u Sjedinjenim Državama koji je odabrao igrati za Bosnu i Hercegovinu, izbornik je istaknuo da upravo takvi igrači predstavljaju smjer kojim reprezentacija želi ići.

“Tražimo igrače diljem svijeta koji žele predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Esmir zna zašto je ovdje, ponosan je što nosi ovaj grb i upravo je spoj različitih kultura jedna od naših najvećih prednosti.”

Posljednjih dana dosta pažnje privukla je izjava bivšeg američkog vratara Tima Howarda, koji je poručio da će SAD “razbiti” Bosnu i Hercegovinu. Barbarez nije želio pridavati važnost takvim komentarima.

“Ne mogu govoriti o nekome koga ne poznajem”, kratko je odgovorio, a potom dodao da njegova momčad ne traži dodatnu motivaciju u izjavama protivnika.

“To je posljedica današnje kulture i društvenih mreža. Mala smo država pa se takve stvari događaju, ali nama ne treba dodatna motivacija. Ni protiv Italije nismo se bavili time.”

Za kraj je otkrio kakvu bi sliku želio poslati nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

“Uvijek je nekako obrnuto – kada pobijedimo, ozbiljan sam, a kada izgubimo, nasmijan. Volio bih da nakon utakmice budem ozbiljan i gledam kako se momci raduju.”

Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država lovi povijesni plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a izbornik vjeruje da njegova reprezentacija ima dovoljno kvalitete i karaktera da još jednom iznenadi.