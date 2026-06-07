Barbarez: Neki od igrača koje sam promijenio tijekom utakmice bili su ‘ljuti’

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N1

Nogometaši Paname, protivnik Hrvatske u skupini Svjetskog prvenstva, odigrali su 1:1 s Bosnom i Hercegovinom u zadnjoj pripremnoj utakmici u St Louisu.

BiH je bila bolja u prvom dijelu te povela pogotkom Nikole Katića u 23. minuti, ali je panamski branič Jiovany Ramos izjednačio u sudačkoj nadoknadi.

U nastavku su obje ekipe imale prilike za pobjedu, no ostalo je 1:1.

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Izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izrazio je zadovoljstvo onime što su njegovi igrači prikazali.

“Utakmica je to od koje smo imali dosta koristi. Igrali smo protiv suparnika koji se želio nadigravati. Imali smo određenih problema u nekim fazama igre s njihovim dugim loptama. No, to je normalno jer smo stajali visoko, a oni su momčad koja je to pokušavala kazniti. Znamo tko smo i što smo i kako smo došli do SP-a, ništa nam nije darovano, nego smo sve ostvarili trudom i voljom kakvu su moji igrači i sada pokazali”, rekao je Barbarez.

Zadovoljan je i time što je to bila idealna uvertira za početak SP-a.

“Odigrali smo utakmicu u ranom terminu da vidimo koliko je to drugačije. Zato smo i došli ranije zbog navikavanja na takve uvjete. U Torontu će ipak biti jednostavnije. Vidjet ćemo koliko će nam vremena trebati za oporavak. Neki od igrača koje sam promijenio tijekom utakmice bili su “ljuti“ jer su htjeli još igrati. To je dobar znak i potvrda da smo dobri po pitanju fizičke pripreme.”

Komentirao je i navijače u St. Louisu.

“Znali smo gdje dolazimo i St. Louis smo izabrali upravo zbog naše zajednice koja ovdje živi. Imamo dobru komunikaciju s navijačima unazad dvije godine i ponosan sam što smo imali priliku igrati pred svim tim dragim ljudima…”

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu SP-a odigrat će 12. lipnja protiv reprezentacije Kanade u Torontu od 21 sat, a u istom terminu igrat će s reprezentacijom Švicarske u Los Angelesu 18. lipnja i sa reprezentacijom Katara u Seattleu 24. lipnja.