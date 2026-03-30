Barbarez: Ako budemo gubili, parkirat ćemo autobus pred našim golom, ako budemo vodili, pred njihovim

N1/Semir Mustafić

Izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, uoči utakmice finala doigravanja za Svjetsko prvenstvo obratio se novinarima u društvu kapetana Edina Džeke.

Osim analize taktike, protivnika i svih situacija koje nas sutra očekuju, izbornik je istaknuo što mu je najvažnije i što smatra svojim najvećim uspjehom.

“Da pustimo da utakmica krene i počne, i mi jedva čekamo da uživamo u njoj pa ćemo vidjeti što će se dogoditi, kako ćemo reagirati. Meni je draga stvar i ta emocija koja se događa – nije više to obična podrška, nije to da ljudi jedva čekaju utakmicu, nego jednostavno ljubav koja se ponovno javlja i rađa između ovih momaka, navijača, reprezentacije i države. To smatram svojim najvećim uspjehom, a ostalo što nam sport i teren donesu vidjet ćemo. Naravno da je to šlag na tortu, ali ta ljubav se rađa i to je naš veliki adut“, rekao je Barbarez.

Izbornik je dodao i što bi mogao biti presudni faktor na utakmici:

“Mislim da će ogromna doza hrabrosti biti važan faktor. Pogotovo na početku utakmice, u tim malim stvarima – sigurno sa dobivenim duelom, klizećim, dobrim udarcem, dobrim čitanjem igre, dobrom tranzicijom. To su stvari koje nas mogu još više povezati s publikom.“

Jasno je da je BiH reprezentacija od „lijene“ momčadi došla do selekcije koja je sposobna nadtrčati čak i Wales. Što BiH čeka protiv Italije?

“Prvi cilj nam je bio vratiti trku – intenzitet. To se temelji na voljnom momentu. Vidjeli ste i na utakmici u Walesu 4-5 igrača s grčevima, ali nisu htjeli odustati. Taj nivo dostignut je u studenom protiv Rumunjske. Isti segmenti trke i dosezanje maksimuma me je jako obradovalo. Mi smo mala reprezentacija i želimo više, a prvo moramo ostvariti voljni moment. Trka mora biti tu da bi mogli pričati o igračkim stvarima. To smo dosegli i to držimo“, dodao je Barbarez.

Upitan kakve taktike planira ako budu gubili, ali i ako budu vodili na startu, Barbarez je odgovorio:

“Pa vidite ovo. Ako budemo gubili, parkirat ćemo autobus pred našim golom, ako budemo vodili, pred onim tamo. Hajde da pričekamo da utakmica počne pa ćemo se boriti. Najbitnije je da se ljubav rađa između reprezentacije i države. To mi je najvažnije i zbog toga sam najsretniji. A ostalo što dođe je veliki bonus. Ta ljubav je naš veliki adut“, istaknuo je Barbarez.

Okršaj pratite sutra od 20.45 sati samo na Sport Klubu 1.

