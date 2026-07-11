Balotelli: Messi je najbolji, a između Mbappea i Haalanda biram Mbappea

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William Volcov Brazil Photo Press IMAGO via Guliver

Nekadašnji reprezentativac Italije Mario Balotelli dao je zanimljiv intervju za Sport Mediaset, u kojem je govorio o najboljim nogometašima današnjice, mogućem povratku u Serie A i kritikama koje su ga pratile tijekom karijere.

Na pitanje tko je trenutačno najbolji nogometaš svijeta između Lionela Messija, Kyliana Mbappea i Erlinga Haalanda, Balotelli nije imao dvojbe.

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“Ako govorimo o tome tko je najbolji, onda je to Messi. On je broj jedan na svijetu. Ali, kada je riječ o stilu igre koji mi se sviđa, izabrao bih Mbappea prije Haalanda. Njih dvojica su potpuno različiti igrači. Haaland me oduševljava jer nije osobito tehnički potkovan, a praktički svaki njegov šut završi u golu. Kako da vam se takav igrač ne svidi?“ rekao je Balotelli.

Upitan vidi li u talijanskom nogometu igrača koji ga podsjeća na njega iz najboljih dana, Balotelli je bio kratak.

“Ne. Ima mnogo kvalitetnih igrača, ali nitko nema način igre kakav sam ja imao.“

Tijekom karijere Balotelli je često bio u središtu pozornosti zbog događaja izvan terena, a smatra da je javnost prema njemu bila prestroga.

“Bio sam živahan mladić koji je živio svoj život. Napravio sam nekoliko gluposti, ali ništa više od toga. Mislim da se previše pretjerivalo kada je riječ o kritikama na moj račun. Danas vidim što pojedini ljudi rade i mogu mirno reći da mi je savjest čista. Nikada nisam učinio nešto što bi nekome naudilo. Pogreške koje sam radio bile su pogreške jednog mladića i ne kajem se zbog njih, jer su me oblikovale kao čovjeka. Danas ima mnogo ozbiljnijih stvari, ali one očito ne prodaju novine.“

Iskusni napadač, koji trenutačno nastupa za Al Ittifaq, priznao je da je povratak u talijanski nogomet malo vjerojatan.

“Teško je. Posljednju šansu vidio sam u Genoi, ali je klub tu napravio mnogo pogrešnih poteza. Šteta, jer je to sjajna sredina s fantastičnim navijačima, dobrim igračima i odličnim ljudima,“ naglasio je Balotelli.