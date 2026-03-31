Autobusni prijevoznik poslao poruku Zmajevima: ‘Mi smo Talijane isporučili, a vi vidite što ćete s njima’

Podijeli :

xTomxSandberg PPA-260003 via Guliver

Nogometna reprezentacija Italije jučer je stigla u Zenicu, gdje je danas očekuje okršaj s Bosnom i Hercegovinom u finalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo.

Talijani nisu trenirali na Bilinom Polju, već su samo razgledali teren, a zanimljivu poruku poslao je prijevoznik Azzurra Biss Tours.

Talijani su autobusom Biss-Toursa stigli u Zenicu, a iz agencije su poslali poruku Edinu Džeki i ekipi.

„Edine i ekipa, mi smo ih doveli, a vi vidite što ćete s njima“, stoji u objavi Biss Toursa.

Zmajevi će preko Talijana tražiti kartu za put na Svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku, nakon što su u polufinalu baraža eliminirali Wales s 4:2 nakon drame na penale.

Okršaj sa Bilinog polja pratite večeras na SK1 od 20:45 sati!