Australija i Egipat igraju produžetke, pogledajte golove

Podijeli :

AP Photo/Gareth Patterson via Guliver

Uzbudljiv susret osmine finala Svjetskog prvenstva između Australije i Egipta na AT&T stadionu ponudio je dramatičnih 90 minuta, a putnika u četvrtfinale doznat ćemo tek nakon produžetaka, a potencijalno i jedanaesteraca, nakon što je regularni dio završio rezultatom 1:1.

Egipat je puno bolje otvorio utakmicu i poveo već u 13. minuti preko Emama Ashoura. Egipćani su kontrolirali zbivanja u prvom poluvremenu, dok je Australija izgledala prilično bespomoćno. Na samom otvaranju drugog dijela Egipat je propustio stopostotnu priliku za povećanje vodstva kada je Omar Marmoush izbio sam pred gol, ali je pucao tik uz vratnicu.

Kazna za taj promašaj stigla je u 55. minuti. Australac O’Neill je izveo slobodan udarac, a egipatski branič Mohamed Hany, u želji da raščisti opasnost ispred Souttara, nesretno je zahvatio loptu glavom i pogodio vlastitu mrežu za izjednačenje na 1:1.

Završnica regularnog dijela donijela je potpunu ludnicu na terenu. Prvo je u trećoj minuti sudačke nadoknade kapetan Egipta Mohamed Salah uputio sjajan ubačaj, a Rabia je glavom pucao pod samu gredu, no australski vratar Beach istaknuo se nevjerojatnom refleksnom obranom. Samo minutu kasnije, nakon udarca iz kuta, Salah se ponovno našao u prilici, no njegov je pokušaj iz blizine blokirao Souttar.

Budući da se mreže u dramatičnom finišu više nisu tresle, utakmica je otišla u dodatnih 30 minuta.

Golove možete pogledati OVDJE.