Athletic: Najbolji igrač Svjetskog prvenstva morat će na operaciju

Manchester City i španjolska reprezentacija suočeni su s ogromnim udarcem jer 30-godišnji veznjak Rodri mora hitno na operaciju leđa, piše to The Athtletic.
Ova vijest stiže nakon što je Rodri kao najbolji igrač SP-a odveo Španjolsku do prve titule svjetskog prvaka nakon 2010. godine.
Rodri je na Mundijalu izdržao maksimalan napor odigravši svih osam utakmica, iako je iza sebe imao dvije izuzetno teške sezone u klubu prožete teškim ozljedama.
Iako su pregovori o produljenju suradnje s Cityjem bili zakazani odmah nakon prvenstva, Španjolac je privremeno stopirao priču i zasad ne pokazuje interes za ostanak među Građanima. Već se dugo šuška da bi karijeru mogao nastaviti u Real Madridu, pogotovo jer je sam priznao da se prije mirovine želi vratiti u domovinu. Ipak, Kraljevski klub za sada još uvijek ne vuče konkretne poteze.
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