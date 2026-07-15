Athletic: Fifa će kažnjavati sve koji su kritizirali suđenje na SP-u!

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Rijetko se koji izbornik ili igrač nije žalio na suđenje na Svjetskom prvenstvu koje je ušlo u samu završnicu, a Fifa još nikoga nije kaznila zbog kritika na račun arbitara nakon utakmica. Ključna riječ je – još.

The Athletic se pozvao na izvore iz krovne svjetske nogometne organizacije u tekstu u kojem tvrdi da će Fifa sankcionirati svakoga tko je javno govorio o suđenju nakon nepovoljnog rezultata, što obuhvaća i igrače i trenere.

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Iako je uobičajena praksa u Premier ligi i ostalim elitnim klupskim natjecanjima u Europi da se pojedinci kažnjavaju novčano ili suspenzijom zbog takvih komentara, Fifa navodno čeka u zasjedi sve one koji su se bunili.

Pokaže li se ovo točnim, bit će zanimljivo vidjeti hoće li nastradati samo igrači i izbornici “malih“ reprezentacija ili će posljedice osjetiti i oni iz onih najmoćnijih…