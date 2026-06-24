Atalanta krenula po Kerima Alajbegovića, u Bergamu pripremaju prvu ponudu Bayeru

Interes za Kerima Alajbegovića iz dana u dan postaje sve konkretniji. Prema informacijama uglednog talijanskog transfer-insajdera Nicoloa Schire, Atalanta je ozbiljno zagrizla za talentiranog bosanskohercegovačkog veznjaka te u Bergamu već priprema prvu službenu ponudu za Bayer Leverkusen.

Ipak, njemački klub neće se lako odreći jednog od svojih najperspektivnijih mladih igrača. Bayer je nedavno aktivirao klauzulu kojom je Alajbegovića vratio s posudbe u RB Salzburg, što jasno pokazuje koliko u Leverkusenu vjeruju u njegov potencijal i budućnost.

Za sada nije poznato planira li aktualni njemački prvak zadržati 18-godišnjaka u kadru za novu sezonu ili će razmotriti eventualnu unosnu ponudu iz Italije. Ono što je sigurno jest da interes za mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine ne prestaje rasti.

Atalanta pritom nije jedini klub koji pomno prati razvoj situacije. Posljednjih tjedana Alajbegovićevo ime povezivalo se s nekoliko europskih klubova, što dodatno potvrđuje njegov status jednog od najzanimljivijih mladih igrača na tržištu.

Dok se nagađanja o transferu sve više intenziviraju, Alajbegović je u potpunosti fokusiran na nastupe za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Mladi veznjak nalazi se pod povećalom domaće i europske nogometne javnosti, no prioritet mu je trenutno dres s državnim grbom.

Pred talentiranim Zmajem nalaze se iznimno važni mjeseci, kako na reprezentativnom tako i na klupskom planu. Sve upućuje na to da bi ljeto 2026. godine moglo biti prekretnica u dosadašnjoj karijeri jednog od najvećih talenata bosanskohercegovačkog nogometa.