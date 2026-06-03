As oštro kritizirao igru Hrvatske: ‘Imali su niz grešaka u obrani, u napadu nedostaje preciznosti’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Ugledni španjolski sportski list AS oštro je kritizirao igru hrvatske nogometne reprezentacije nakon poraza 0:2 od Belgije na riječkoj Rujevici.

Prva pripremna utakmica izabranika Zlatka Dalića uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo, u kojoj su Tielemans u prvom dijelu i Lukaku u sudačkoj nadoknadi kaznili obrambene propuste, podignula je dosta upitnika u stranim medijima. Španjolci smatraju kako je igra Vatrenih u polju bila posve sterilna i bezopasna za belgijska vrata.

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“Posjed lopte može biti potpuno beskoristan ako se svodi na predvidljivo dodavanje bez dubine, što se i pokazalo u porazu Hrvatske od Belgije. Vatrene je predvodio Luka Modrić, koji je zbog loma jagodične kosti igrao sa zaštitnom maskom, a njegov bivši suigrač iz Real Madrida, Thibaut Courtois, istaknuo se u prvom poluvremenu sjajnom obranom upravo nakon Modrićeva udarca”, piše AS.

Ugledni španjolski sportski medij dodaje: “Utakmica je odlučena golom Yourija Tielemansa pred kraj prvog poluvremena. Pogotku je prethodila individualna akcija Maxima De Cuypera i niz pogrešaka u hrvatskoj obrani, koja je platila danak nedovoljnoj čvrstini. Taj se nedostatak Hrvatske ponavljao i u nastavku susreta, pogotovo nakon što su oba izbornika gotovo u potpunosti izmijenila postave.”

As ističe da se Belgija snašla bolje od Hrvatske i nakon što je većina igrača iz prve postave završila na klupi.

“Brojne izmjene u drugom poluvremenu više su odgovarale Belgiji, koja je bez većih poteškoća održavala vodstvo. Hrvatska je ozbiljnije zaprijetila tek preko Ante Budimira, koji je pogodio vratnicu, te kasnijim pokušajem Marija Pašalića. Preciznost koja je nedostajala Hrvatskoj imao je Romelu Lukaku, koji je golom pred sam kraj utakmice potvrdio pobjedu Belgije.”