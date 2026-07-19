AS: Olmo je apsolutni vođa

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Uoči velikog finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, španjolski list AS posvetio je veliki tekst bivšem dinamovcu Daniju Olmu, ističući da je, iako je turnir počeo s klupe, postao neizostavan vođa i autoritet u svlačionici Luisa de la Fuentea.

“Dani Olmo potvrdio je na Svjetskom prvenstvu status jednog od vođa španjolske reprezentacije. Iako je igrač Barcelone turnir počeo na klupi, u ključnim trenucima postao je neizostavan dio momčadi”, piše AS u tekstu pod naslovom “Olmo je apsolutni vođa”, naglašavajući da se u nokaut-fazi nametnuo kao ključni igrač na putu do finala.

UŽIVO OD 21h / ŠPANJOLSKA – ARGENTINA Ostala je još jedna! Messi za povijest ili savršeni španjolski ‘stroj’? Borba za zvjezdicu na dresu: Znate li kako je sve počelo? Emotivna poruka Messija prije finala: ‘Nikada nam ovo neće moći izbrisati’

AS donosi i impresivne statističke podatke koji potvrđuju Olmovu važnost: u 56 nastupa za reprezentaciju upisao je čak 33 pobjede i samo dva poraza, dok je s ukupno osam asistencija na europskim i svjetskim prvenstvima postao španjolski igrač s najviše asistencija na velikim natjecanjima u povijesti.

“Suigrači ga iznimno poštuju i smatraju ga petim kapetanom momčadi, a status vođe potvrdio je i u polufinalu protiv Francuske kada je preuzeo pritisak i provokacije suparnika kako bi osigurao mirnu realizaciju jedanaesterca za vodstvo”, ističe ugledan španjolski medij.

Iz AS-a zaključuju kako je Olmo, iako povremeno podcijenjen, danas postao neupitan i stopostotan autoritet u redovima španjolske reprezentacije.