As Lokomotive ide na Svjetsko prvenstvo

xValentinxDomgjonix via Guliver

Jordanska nogometna reprezentacija objavila je službeni popis igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo.

Jordan je ostvario povijesni uspjeh plasmanom na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku, na kojem će igrati u zahtjevnoj skupini s Austrijom, Argentinom i Alžirom.

Na objavljenom popisu nalazi se i Ibrahim Sabra, napadač zagrebačke Lokomotive. Sabra je jedan od tek dvojice jordanskih reprezentativaca koji igraju u europskim klubovima.

Ovaj krilni napadač stigao je u Lokomotivu iz turskog Goztepea te je dosad upisao 14 nastupa, dva gola i jednu asistenciju. Za reprezentaciju Jordana odigrao je pet utakmica i postigao jedan gol.