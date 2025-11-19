Arnautović: Nadam se da će BiH proći i da se vidimo na Svjetskom prvenstvu

Za prvo sudjelovanje na Mundijalu u ovom stoljeću njegov je tim odigrao neriješeno protiv Bosne i Hercegovine u Beču, a momčad koja je vodila 70 minuta morat će se zadovoljiti nadom i prolaskom kroz doigravanje.

POVEZANO VIDEO / Austrija zaustavila BiH i izborila SP nakon 27 godina, Zmajevi idu u play-off Barbarez nakon remija s Austrijom: ‘Ovo čovjek može samo sanjati, ponosan sam što igramo za njih’

„Nadam se da će Bosna i Hercegovina proći kroz baraž i da se vidimo na Svjetskom prvenstvu“, započeo je Arnautović obraćanje bosanskohercegovačkim novinarima u miks zoni, pa se osvrnuo na tijek utakmice:

„Utakmica kao utakmica, teška. Znali smo da će biti teško, znamo tko je Bosna i koje kvalitete njezini igrači imaju. Bili smo šokirani kad su poveli, ali nismo stali i do kraja smo vjerovali da ćemo zabiti jedan ili dva gola. Hvala Bogu, zabili smo, osvojili smo skupinu i na Svjetskom prvenstvu smo prvi put nakon 28 godina.“

Za podršku koju su reprezentativci BiH imali s tribina imao je samo riječi hvale.

„Znači… Svaka čast! Vidio sam i prije utakmice, tu su bili videi, slali su mi, imam dosta prijatelja iz Bosne i slali su mi dok sam bio u gradu. Ovo moram reći – duboko poštovanje, kapa dolje i zaista vam, od srca, želim da prođete play-off“, ovim je riječima Arnautović pozdravio novinare u miks zoni.