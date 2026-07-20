Argentinski mediji: Španjolska zasluženo prvak, Messijev posljednji ples u suzama

Mediji u Argentini priznali su nadmoć nogometaša Španjolske koji su pobjedom od 1-0 u finalu Svjetskog prvenstva oduzeli južnoameričkoj reprezentaciji naslov osvojen prije četiri godine.

“Reprezentacija nije uspjela obraniti naslov protiv Španjolske koja je igrala bolje, dominirala utakmicom, prijetila sa svih strana i na kraju zasluženo postala prvak”, piše u izvještaju sportskih novina Olé.

“U pojedinim trenucima španjolska dominacija bila je potpuna. Enzo Fernández isključen je nakon opravdano dosuđenog drugog žutog kartona zbog grubog prekršaja nad Cubarsíjem. Argentina je obilježila ovo Svjetsko prvenstvo, za koje se nadamo da neće ostati upamćeno kao posljednji tango najboljeg nogometaša u povijesti (Lionela Messija)”, dodaje taj dnevnik.

Novine Clarín ističu: “Argentina izgubila od nadmoćne Španjolske; Messijev posljednji ples završio je u suzama”.

“Španjolska je pobijedila argentinsku reprezentaciju koja je u finale stigla bez dovoljno energije i tako postala novi svjetski prvak. Messijev posljednji ples završio je u suzama. Momčad Luisa de la Fuentea bila je jasno bolja od Scalonijeve reprezentacije”, piše taj list.

Podsjeća da je Enzo Fernández dobio crveni karton nakon čega je Argentina odolijevala španjolskom pritisku sve do prve minute drugog produžetka, kada je Ferrán Torres postigao jedini pogodak u finalu.

“Slavku Vinčiću, sucu finala, utakmica je bila prevelik izazov. Napravio je dvije ozbiljne pogreške – poništen pogodak Španjolskoj i isključenje Enza Fernándeza stavili su ga pod povećalo. Argentinu je pritisnula težina finala, a san o obrani naslova tijekom utakmice sve je više izgledao kao nedostižna iluzija, gotovo od prve minute”, navodi Clarín.

Novine La Nación naglašavaju da je “Argentina odolijevala koliko je mogla”

“Španjolska je novi svjetski prvak. Od samog početka nametnula je ritam utakmice. Kontrolom lopte i visokim pritiskom natjerala je Argentinu na povlačenje i traženje rješenja kroz obrambenu organizaciju”, napominju.

“Završni zvižduk Slavka Vinčića potvrdio je španjolski trijumf i povratak naslova svjetskog prvaka nakon 16 godina. Argentina, koja je branila naslov osvojen u Kataru 2022., završila je turnir kao doprvak nakon finala u kojem se gotovo cijelu utakmicu uspješno branila, ali je na kraju pokleknula pred suparnikom koji je bio bolji i svoju nadmoć naplatio pogotkom u produžetku”, zaključuje La Nación.