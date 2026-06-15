Argentinski influencer tražio je najnepopularnijeg igrača SP-a: Sad je postao planetarna zvijezda

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Novi Zeland u tri sata po hrvatskom vremenu u Los Angelesu otvara svoje prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2010. godine. Njihovi protivnici su Iranci koji na Mundijal stižu praćeni političkom situacijom u svojoj državi. Osim te priče, još će jedna biti na tapeti noćas.

Naime, član All Whitesa, reprezentacije Novog Zelanda, je Tim Payne koji je postao popularan uoči prvenstva. Razlog za to je što je argentinski influencer Valen Scarsini koji je tražio najmanje popularnog nogometaša na Svjetskom prvenstvu.

Izbor je pao na igrača Wellington Phoenixa koji je u tom trenutku imao oko pet tisuća pratitelja, a sada je na nevjerojatnih 5,7 milijuna.

Tako je desni bek i prvotimac Novog Zelanda od “anonimusa” postao jedan od poznatijih igrača na prvenstvu. Svi ljubitelji nogometa posebno će promatrati njegov nastup u kasnonoćnom terminu po hrvatskom vremenu.