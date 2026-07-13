Argentinci čitaju sitne znakove: Bellingham je ozlijeđen

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AP Photo/Ricardo Mazalan via Guliver

Jude Bellingham igra fantastično na Svjetskom prvenstvu, a uoči polufinalne utakmice između Engleske i Argentine Argentinci tvrde – ozlijeđen je.

Uoči utakmice koja će se igrati u srijedu u 21 sat, argentinski mediji ističu ozljedu Judea Bellinghama, koji je Engleskoj donio preokret i pobjedu protiv Norveške.

Bellingham je utakmicu završio s bolnom grimasom na licu, a tijekom susreta u nekoliko se navrata držao za rame. Isto su mediji primijetili i na snimkama iz miks zone – Bellingham se držao za lijevo rame uz vidljive znakove boli.

Ističu i da je tijekom razgovora s izbornikom Thomasom Tuchelom Bellingham činio isto.

Bellinghamovi problemi s lijevim ramenom nisu novost. Još u ožujku prošle godine tijekom utakmice Reala protiv Rayo Vallecana, nakon jednog nezgodnog pada, iščašio je rame.

Ozljeda nije u potpunosti zaliječena pa je u srpnju prošle godine podvrgnut operaciji, zbog koje i dalje ima vidljiv ožiljak.

Navodi se i da je vidljivo kako Bellingham osjeća bolove u trenucima velikih napora.

Bellingham je na ovom prvenstvu u šest utakmica postigao šest pogodaka.