Argentinac koji briljira u francuskoj ligi propušta Svjetsko prvenstvo

Vodeći strijelac francuskog nogometnog prvenstva, 23-godišnji napadač Strasbourga Joaquin Panichelli ozlijedio je koljeno tijekom treninga argentinske reprezentacije pred prijateljsku utakmicu protiv Mauritanije te će propustiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo na kojemu će Argentina braniti naslov prvaka.

“Joaquin Panichelli zadobio je ozljedu desnog koljena, a težina ozljede bit će poznata nakon dodatnih testova”, objavio je Argentinski nogometni savez (AFA).

Prema navodima lokalnih medija, Panichelliju su popucali križni ligamenti te se očekuje kako će izbivati oko sedam mjeseci

Panichelli je debitirao za Argentinu u studenom prošle godine, a već je ranije tijekom karijere doživio tešku ozljedu križnih ligamenata koljena, 2023. godine je zbog toga pauzirao šest mjeseci.