Argentina tek u produžecima izbjegla šokantno ispadanje protiv Zelenortskih Otoka! Pogledajte golove

U sjajnoj utakmici odigranoj u Miamiju Argentina je postala pretposljednja momčad koja se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali su svjetski prvaci do toga došli neočekivano teško svladavši tek u produžetku reprezentaciju Zelenortske Republike s 3-2 (1-0, 1-1).

Argentinci su do vodećeg pogotka došli u 29. minuti, kad je Lisandro Martinez iz središnjeg kruga poslao idealno dugačko dodavanje u kazneni prostor, gdje je Lionel Messi sjajno utrčao, još bolje primio loptu u prvom dodiru, a nakon što je zakoračio u peterac poslao ju je pod prečku iznad glave nemoćnog vratara Vozinhe.

No, afrička reprezentacija je u 59. minuti došla do izjednačenja nakon što je Mendes provukao loptu do Deroya Duartea u kaznenom prostoru, a ovaj je pogodio mrežu kroz noge Lisandra Martineza i preko noge vratara Emiliana Martineza.

Unatoč brojnim pokušajima, većinom Messija, iz igre i slobodnih udaraca, Vozinha je sačuvao svoju mrežu i utakmica je otišla u produžetak.

Već u drugoj minuti Argentina je opet povela, a strijelac je bio Lisandro Martinez nakon ubačaja iz kuta, zakucavši loptu u bliži gornji kut desnom nogom.

Ni to nije demoraliziralo debitantsku reprezentaciju koja je u 103. minuti došla do novog izjednačenja prekrasnim pogotkom Sidnyja Lopesa Cabrala, koji je s lijevog ruba kaznenog prostora, desnom nogom pogodio suprotne “rašlje” za erupciju oduševljenja među navijačima Zelenortske Republike.

Argentina je do pobjede došla autogolom Dineya Borgesa u 111. minuti, od kojeg se lopta odbila u mrežu nakon što je glavom pucao Cristian Romero poslije Messijevog ubačaja iz kuta.

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U osmini finala suparnik argentinskim nogometašima bit će reprezentacija Egipta, a utakmica će biti odigrana u utorak, 7. srpnja (18.00 sati) u Atlanti.

Aktualni svjetski prvaci nisu nasrnuli na Zelenortsku Republiku, koja je plasmanom u nokaut fazu postala najugodnije iznenađenje turnira. Polako su gradili igru, tražili pukotine u čvrstoj i pokretljivoj obrani afričke reprezentacije, postavljene prilično visoko. Više-manje je sva pažnja, kako Argentinaca, tako i njihovih suparnika, bila usmjerena prema Lionelu Messiju.

Prvi njegov udarac dogodio se u 15. minuti. Na lijevoj strani kaznenog prostora je primio loptu i lijevom nogom gađao suprotnu malu mrežu prizemnim udarcem, ali nije bio precizan.

Tri minute poslije je dobio priliku iz slobodnog udarca, ali je njegov pokušaj s 25 metara lakoćom obranio Vozinha. Afrička reprezentacija je iznenađujuće mirno i staloženo odolijevala svim argentinskim naletima i bez primljenog pogotka je dočekala prvi trominutni odmor.

No, praktično u prvom napadu nakon što je utakmica nastavljena Argentina je povela. Iskoristili su svjetski prvaci visoko postavljenu obranu suparnika. Lisandro Martinez je poslao loptu gotovo s centra igrališta u kazneni prostor, gdje je taj ubačaj pratio njegov kapetan. Messi je u punom trku u prvom dodiru spustio loptu na podlogu, a kad je zakoračio u peterac, u drugom je dodiru poslao loptu preko glave Vozinhe u mrežu.

Bio je to njegov 20. pogodak u 30. nastupu na svjetskim prvenstvima, kojim je poboljšao svoj rekord i ponovno pobjegao Kylianu Mbappeu na dva gola razlike na toj ljestvici. Poboljšao je još jedan rekord, jer je postigao pogodak osmu utakmicu zaredom na svjetskim prvenstvima. U četiri nastupa na ovom SP-u je postigao već sedmi gol.

Do kraja prvog dijela opasno je zaprijetila još jednom Argentina, kad je u 45. minuti Messi ostavio loptu na rubu kaznenog prostora za Enza Fernandeza, a njegov prizemni udarac je Vozinha uspio obraniti.

Kad se očekivala potvrda plasmana branitelja naslova u osminu finala u drugom poluvremenu, reprezentativci Zelenortske Republike krenuli su po izjednačenje. I nakon 14 minuta igre u drugom poluvremenu su ga i dočekali. Jednostavna i precizna bila je akcija Afrikanaca. Ryan Mendes je svom čuvaru provukao loptu kroz noge vidjevši utrčavanje Deroya Duartea. Ovaj je loptu primio i poslao precizan udarac kroz noge Lisandra Martineza i preko noge vratara Emiliana Martineza u suprotnu malu mrežu.

Samo četiri minute poslije Vozinha je izveo jednu od brojnih sjajnih obrana, kad je Leo Messi ponovno pobjegao obrani i izbio sam pred 40-godišnjeg vratara, ali je desnom nogom samo pogodio tijelo istrčalog čuvara mreže.

U 73. minuti je Vozinha imao novu veliku intervenciju. Još je namještao živi zid, kad je Messi dobio znak da može izvesti slobodan udarac i odmah je gađao suprotan kut od onog u kojem je bio Vozinha. No, nekako je uspio doći na drugu stranu gola i spasiti svoju reprezentaciju od još jednog pogotka..

Redale su se opasne situacije u kaznenom prostoru afričke reprezentacije, ali su Vozinha i stoperski par izdržali taj pritisak. Najveće iskušenje je bio novi slobodan udarac Messija duboko u dodanom vremenu, kad je lelujavu loptu Vozinha sretno i spretno odbio te tako spriječio pogodak.

Ono što nisu uspjeli napraviti u više od pola sata drugog poluvremena, argentinski nogometaši su učinili već u drugoj minuti produžetka. Messi je ubacio iz kuta, Mac Allister glavom prebacio na suprotnu vratnicu, gdje je loptu uspio zaustaviti Lisandro Martinez, a onda ju je s ruba peterca poslao oštrim udarcem u bliže rašlje.

No, ni to nije slomilo duh debitantske reprezentacije. Potpuno su preuzeli inicijativu, a u 103. minuti su dočekali možda i najljepši pogodak dosadašnjeg dijela prvenstva. Sidny Lopes Cabral je dobio loptu na lijevoj strani, izvukao se na desnu nogu i s ruba kaznenog prostora opalio po lopti koja je u savršenom luku završila u suprotnom gornjem kutu, što je izazvalo delirij na terenu i na dijelu tribine s navijačima Zelenortske Republike.

U dodanom vremenu na kraju prvog dijela produžetka ponovno je Messi zapucao, precizno i snažno, ali samo zato da bi se Vozinha istaknuo još jednom obranom.

Nakon šest minuta igre u drugom dijelu produžetka Argentina je i treći put povela. Ubaci je iz kuta s lijeve strane Messi, najviši u skoku bio je Cristian Romero i glavom poslao loptu koja je pogodila u ruku Dineyja Borgesa, malo promijenila smjer i završila u mreži pa je upisan kao autogol.

Opasno je živjela Argentina do kraja utakmice. Sidny Lopes Cabral je još jednom pokušao na isti način svladati Emiliana Martineza, ali je agrentinski vratar uspio obraniti njegov pokušaj iz slobodnog udarca s lijeve strane. U 120. minuti je Martinez imao još jednu dobru intervenciju i Argentina je izdržala.

U osmini finala će svjetski prvaci igrati protiv Egipta. Unatoč porazu, reprezentacija Zelenortske Republike je pokazala da je s razlogom došla na ovaj turnir i došla u nokaut fazu. Za sjajan dvoboj su potrebna dva suparnika, a oni su to svakako bili.