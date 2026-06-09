Argentina je odahnula: Mesi je spreman

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AP Photo/Gustavo Garello via Guliver

Potvrdio je to argentinski izbornik Lionel Scaloni.

Lionel Messi sigurno će zaigrati za Argentinu u prijateljskoj utakmici protiv Islanda, koja će se igrati u noći s utorka na srijedu u 3 sata po hrvatskom vremenu. Bit će to posljednja provjera aktualnih svjetskih prvaka uoči Svjetskog prvenstva.

Potvrdio je to argentinski izbornik Lionel Scaloni.

„Messi će igrati, samo još ne znam koliko minuta. Razgovarat ću s njim na treningu pa ćemo zajedno procijeniti situaciju. Sigurno nećemo riskirati, iako je Messi sada potpuno zdrav“, rekao je Scaloni.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena ozlijedio se na posljednjoj utakmici Inter Miamija, kada je osjetio probleme sa stražnjom ložom. Srećom po Argentince, pregledi su pokazali da nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi.

Utakmica između Argentine i Islanda igrat će se u Auburnu, u saveznoj državi Alabama. Argentina na predstojećem Svjetskom prvenstvu brani naslov osvojen u Kataru 2022. godine.