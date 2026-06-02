Apsolutni je hit, a SP nije ni počeo: Od ‘najmanje poznatog’ do igrača kojeg prati 4 milijuna ljudi

Svaki put kada bi reprezentativac Novog Zelanda Tim Payne primio mobitel u ruke, dočekao bi ga niz obavijesti na zaključanom zaslonu – novi pratitelji, lajkovi i komentari na Instagramu.
Samozatajni Novozelanđanin nije bio pretjerano aktivan na društvenim mrežama, ali to se sad promijenilo.
Payne je dospio u središte pozornosti svjetske javnosti kada je argentinski influencer Valen Scarsini odlučio pronaći, kako je sam rekao, “najmanje poznatog igrača” koji putuje na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadu i Meksiko, te je izabrao upravo njega. Iako Payne ima 50 nastupa za reprezentaciju i dio je reprezentacije već više od desetljeća, Novi Zeland je sa 75. mjestom najlošije rangirana reprezentacija na ovogodišnjem turniru.
U želji da pruži podršku autsajderima i samom Payneu, Scarsini pozvao je stotine tisuća svojih pratitelja na TikToku i Instagramu da podrže novozelandskog braniča.
I od 4700 pratitelja sada je Payne dosegao nevjerojatnu brojku – na Instagramu ga prati više od 4 milijuna ljudi.
Ovaj 32-godišnjak, koji igra za Wellington Phoenix u elitnom rangu australskog nogometa, po broju pratitelja nadmašio je sad i samog Scarsinija koji ga je ‘proslavio’.
SP počinje 11. lipnja, a Novi Zeland je u grupi G s Iranom, Belgijom i Egiptom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!