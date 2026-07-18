Apsolutna dominacija igrača iz španjolske lige u finalu SP-a: Ovo se nije dogodilo već 20 godina

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

U velikom finalnu Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, španjolska La Liga potvrdila je status najzastupljenije domaće lige na svijetu.

Od ukupno 52 nogometaša koja su prijavljena u oba reprezentativna tabora, čak 24 igrača nastupaju za španjolske klubove.

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Ovakva premoć jedne domaće lige u finalu Svjetskog prvenstva nije zabilježena punih 20 godina, točnije od prvenstva održanog 2006. godine kada je talijanska Serie A dominirala u ogledu između Italije i Francuske. Na drugom mjestu ove ljestvice nalazi se engleska Premier liga s trinaest predstavnika, dok francuski Ligue 1 ima petoricu svojih nogometaša.

Prisutnost nogometaša iz španjolskog prvenstva nije vidljiva samo na papiru, već se njihov golem utjecaj jasno osjetio na samom travnjaku tijekom polufinalnih dvoboja. U udarnim postavama polufinalnih utakmica sudjelovalo je 16 nogometaša iz španjolskih klubova, čime je potvrđeno golemo povjerenje koje izbornici imaju u te igrače.

Značajan doprinos napadačkom učinku također su dali strijelci u polufinalu, među kojima se posebno istaknuo napadač Mikel Oyarzabal. Da se radi o potpunoj igračkoj premoći pokazuje i podatak iz četvrtfinalne faze natjecanja, u kojoj su igrači iz španjolskog prvenstva, točnije Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham i Julián Álvarez, osvojili sve četiri nagrade za igrača utakmice. Svi ovi podaci zorno pokazuju kako španjolsko prvenstvo drži primat na svjetskoj nogometnoj karti uoči finalnog spektakla.