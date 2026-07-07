ANKETA / Treba li Zlatko Dalić ostati izbornik Hrvatske?

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi porazom 2:1 od Portugala u šesnaestini finala. Već prije prvenstva se pričalo o tome da bi Zlatko Dalić gotovo sigurno trebao napustiti klupu Vatrenih, no pojavila se informacija kako će hrvatski trener ostati još neko vrijema kao izbornik. Mi vas pitamo smatrate li da Dalić treba i dalje voditi reprezentaciju s kojom je 2018. osvojio srebro, a 2022. broncu na Svjetskom prvenstvu.