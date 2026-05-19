ANKETA / Je li Dalić trebao zvati Stojkovića i Belju na SP?

Podijeli :

Stanusic via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacija Zlatko Dalić objavio popis je putnika na Svjetsko prvenstvo u ponedjeljak.

Dalić je 24 dana prije početka SP-a na konferenciji za medije u zagrebačkom pubu Pivana objavio popis igrača koje će voditi na 23. izdanje svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati i SAD, Kanadi i Meksiku.

Dalić je na popis uvrstio 26 igrača, plus sedam pričuva.

Izbornik je širi popis igrača, na kojem može biti do 55 imena, poslao u Fifu još prošlog tjedna, a u ponedjeljak je obznanio imena igrača s kojima misli krenuti put Amerike. Ovaj popis nije konačan, nego je podložan promjenama budući da je zadnji rok za prijavu reprezentativaca Fifi u 1. lipnja do 23:59 sati.

Nakon objave popisa, javnost se pita zašto na njemu nema najboljeg strijelca HNL-a Diona Drene Belje, kao ni veznjaka Dinama, Luke Stojkovića.

“Najveće dilme su mi bile oko napadača, oko Stojkovića, Smolčića i Majera. Nije lako donositi odluke. Međutim, milijun posto stojim iza ovog izbora. Čuvam kontinuitet, zajedništvo i ambijent. U ožujku sam rekao da je to to, ako netko ne pokvari svoju formi, a svi su još bolji”, rekao je Dalić pa objasnio zašto nije zvao Belju:

“Čestitam Dinamu i Belji na dvostrukoj kruni. On je tu, vrlo blizu, ali problem je jaka konkurencijia. Imamo Kramarića, Budimira, koji su neupitni. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u ožujku, Matanović je prvi strijelac kluba, igra finale Europske lige. Oni su svoj status u zadnja tri mjesca samo pojačali. Njih dvojica u ovom trenutku imaju prednost.”

Mi vas pitamo, je li Dalić trebao zvati Belju i Stojkovića na SP?

POPIS:

Golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (FC Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City)

Obrana: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV)

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka), Kristijan Jakić (Augsburg)

Napad: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg)

Pretpozivi: Lovro Majer (Wolfsburg), Ivan Smolčić (Como), Dion Drena Beljo (Dinamo), Franjo Ivanović (Benfica), Karlo Letica (Lausanne-Sport), Luka Stojković (Dinamo), Adrijan Segečić (Portsmouth)