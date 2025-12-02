Ancelotti poslao poruku najvećim zvijezdama: ‘Ako bude samo 90 posto spreman, ne ide na SP’

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti bio je gost u emisiji TV Record, gdje je, među ostalim, govorio o sastavu momčadi za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Brazilci se u kvalifikacijama za SP u SAD-u, Meksiku i Kanadi nisu proslavili. U 18 utakmica upisali su osam pobjeda, četiri remija i šest poraza te ih završili na petom mjestu. Sudeći po njihovim posljednjim nastupima, u Sjevernu Ameriku tako neće putovati u ulozi užih favorita za osvajanje prvenstva.

PROČITAJTE I. Ancelotti: Pronaći novog Kroosa ili Modrića – to je nemoguće

Da su problemi za izbornika još veći, pokazuje i forma nekih zvijezda. Najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Neymar ima problema s ozljedama i ne pronalazi kontinuitet u igri i formi, dok je Vinicius Jr. navodno nezadovoljan svojim statusom u Real Madridu i u sukobu s trenerom Xabijem Alonsom.

“Neymar ima šest mjeseci da si zasluži mjesto na konačnom popisu. Mora dokazati svoju vrijednost i biti stopostotno spreman. Imamo mnogo kvalitetnih igrača i moram izabrati one koji su potpuno spremni. Ne radi se samo o Neymaru, isto vrijedi i za Viniciusa. Ako bude 90% spreman, pozvat ću drugog igrača koji je 100% spreman. U momčadi vlada ozbiljna konkurencija, posebno kad govorimo o napadačima,” naglasio je izbornik Brazila Ancelotti u emisiji TV Record.