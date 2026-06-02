Ancelotti otkrio stanje Neymara: Poznato kada će zaigrati na SP-u

Nećemo žuriti s Neymarovim oporavkom, poručio je izbornik Carlo Ancelotti po dolasku Brazila u Newark.
“Neymar je dobro, dobro napreduje, ne žuri nam se,” komentirao je Ancelotti stanje Neymarove ozljede lista.
Ancelotti je poručio kako će Neymar biti spreman za “prvu ili drugu” utakmicu skupine C, dakle ili protiv Maroka ili protiv Haitija. U trećem kolu peterostuke svjetske prvake očekuje Škotska.
“Želimo se natjecati s protivnicima, pokušati dati sve od sebe, naporno raditi. Svi znaju kakva su očekivanja od Brazila”, ustvrdio je Ancelotti, dodajući da “nema favorita” za osvajanje turnira.
“Postoje neke jake momčadi i mislim da se Brazil može natjecati sa svima”, dodao je.
Brazil je rekordnih pet puta bio svjetski prvak, no posljednju titulu osvojio je 2002.
