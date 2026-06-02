Ancelotti otkrio stanje Neymara: Poznato kada će zaigrati na SP-u

Podijeli :

AP Photo/Silvia Izquierdo via Guliver

Nećemo žuriti s Neymarovim oporavkom, poručio je izbornik Carlo Ancelotti po dolasku Brazila u Newark.

“Neymar je dobro, dobro napreduje, ne žuri nam se,” komentirao je Ancelotti stanje Neymarove ozljede lista.

VIDEO / Gaf na Rujevici uoči utakmice Hrvatske i Belgije: Ispred gostiju stajala kriva zastava? VIDEO / Svi su loptu već vidjeli u mreži: Courtois fenomenalnom obranom zaustavio Modrićevu ‘specijalku’

Ancelotti je poručio kako će Neymar biti spreman za “prvu ili drugu” utakmicu skupine C, dakle ili protiv Maroka ili protiv Haitija. U trećem kolu peterostuke svjetske prvake očekuje Škotska.

“Želimo se natjecati s protivnicima, pokušati dati sve od sebe, naporno raditi. Svi znaju kakva su očekivanja od Brazila”, ustvrdio je Ancelotti, dodajući da “nema favorita” za osvajanje turnira.

“Postoje neke jake momčadi i mislim da se Brazil može natjecati sa svima”, dodao je.

Brazil je rekordnih pet puta bio svjetski prvak, no posljednju titulu osvojio je 2002.