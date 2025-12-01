Ancelotti otkrio da će mladi talent iz Chelseaja igrati na SP-u

Podijeli :

xAndyxRowlandx via Guliver

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti izjavio je da će nogometaš Chelseaja Estevao igrati za Brazil na Svjetskom prvenstvu koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku, prenio je ESPN.

Estevao (18) stigao je u lipnju ove godine u Chelsea iz Palmeirasa za 29 milijuna funti. Mladi brazilski nogometaš ove je sezone odigrao 18 utakmica za Chelsea i postigao pet golova.

“Mislim da će Estevao igrati za Brazil na SP-u 2026. Na osnovi toga kako je igrao u posljednjih šest mjeseci, vjerujem da će nastupiti na Mundijalu. Estevaao će igrati na SP-u“, rekao je Ancelotti za Esporte Record.

Estevao je za A reprezentaciju Brazila debitirao 2024. godine, a za nacionalni tim odigrao je 11 utakmica i pet puta se upisao u strijelce.

“On je vrlo, vrlo poseban igrač. Potpuno je drugačiji, jer je prirodno talentiran. Što se tiče talenta, to ne može dodatno poboljšati, ali može raditi na tome da bude konstantan“, dodao je izbornik Brazila.

Ancelotti je istaknuo da je zadovoljan igrama mladog nogometaša u Chelseaju.

“Estevao jako dobro napreduje u Chelseaju. Nisam razgovarao s predstavnicima kluba, ali siguran sam da s njim rade poseban program. Mislim da nacionalna momčad mora iskoristiti ovaj veliki talent“, zaključio je Ancelotti.