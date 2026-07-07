Ancelotti ostaje izbornik Brazila: ‘Bol je ogromna, ali povjerenje ostaje’

Podijeli :

xJoaoxBravo SportsxPressxPhotox via Guliver

Unatoč šokantnom ispadanju u osmini finala Svjetskog prvenstva, Carlo Ancelotti ostat će na klupi brazilske reprezentacije.

Iskusni 67-godišnji talijanski stručnjak i Brazilski nogometni savez potvrdili su da dugoročni projekt ostaje nepromijenjen, iako je Seleção upisao svoj najgori rezultatski plasman na Mundijalima u posljednjih 60 godina.

Ronaldo prozvao ‘najodgovornijeg za ispadanje Brazila’: ‘I dalje ne razumijem zašto je toliko bio na klupi’ Brazil je doživio povijesnu sramotu koju će dugo pamtiti

Snovi o šestom naslovu svjetskog prvaka srušeni su u New Jerseyju, gdje je Norveška slavila s 2:1 zahvaljujući dvama pogocima Erlinga Haalanda. Promašeni jedanaesterac Brune Guimaraesa u prvom poluvremenu i izrazito loša realizacija u napadu gurnuli su Brazilce u ponor, označivši najraniju eliminaciju s turnira još od 1966. godine.

Ipak, unatoč golemom pritisku tamošnje javnosti koja zahtijeva smjenu, Ancelotti se odmah oglasio na društvenim mrežama kako bi utišao nagađanja o odlasku.

“Danas je bol golema. No, povjerenje u ono što gradimo se ne mijenja. Nastavit ćemo raditi za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil!” poručio je Ancelotti.

Njegov ostanak i čvrst stav odmah je javno podržao i koordinator reprezentacije Rodrigo Caetano, pozvavši navijače i medije na smirivanje tenzija kako bi se zadržala prijeko potrebna stabilnost unutar momčadi.

“Sada je na nama da naglasimo potrebu za ciklusom koji se nastavlja normalno, s malo više smirenosti, nastavljajući naš rad s izbornikom do Svjetskog prvenstva 2030. godine, uz uvođenje potrebnih prilagodbi. Nadam se da ćemo imati barem minimum mira kako bismo krenuli naprijed i pripremili se za iduće Svjetsko prvenstvo. Očito je da još uvijek skupljamo komadiće. Svi su jako tužni, frustrirani i razočarani – igrači, osoblje i stručni stožer. S druge strane, ne možemo odbaciti vrijeme koje smo proveli zajedno. Konkretno tih 38 dana tijekom kojih su igrači, svi mi, a i svi vi, imali priliku svjedočiti njihovoj razini predanosti i profesionalizma – od prvog do posljednjeg dana”, izjavio je Caetano.

Da panike nema u krovnoj organizaciji potvrdio je i sam Brazilski nogometni savez koji u potpunosti podržava ugovor s Talijanom do 2030. godine, a bolan poraz u Sjedinjenim Američkim Državama vidi tek kao tešku, ali poučnu lekciju za budućnost.

“Povijest brazilske reprezentacije priča je o velikim dostignućima, ali i o trenucima koji jačaju naš put. Danas se opraštamo od Svjetskog prvenstva, sigurni da ćemo se vratiti još jači. Hvala vam, brazilski navijači”, stoji u službenoj objavi saveza.

Pred Ancelottijem je sada izuzetno zahtjevan posao jer ovaj poraz znači produžetak crnog niza od čak sedam uzastopnih ispadanja Brazila u nokaut-fazama Mundijala od europskih reprezentacija. Stručni stožer mora pod hitno promijeniti natjecateljski mentalitet momčadi i što prije integrirati mlade talente poput Endricka kako bi se prekinula najduža suša bez trofeja u modernoj povijesti brazilskog nogometa.