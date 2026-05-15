Ancelotti je promijenio ‘ploču’: Neymar ide na Svjetsko prvenstvo?

134xRodolfoxBuhrerx/xLaxImagemx/xFotoarena via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi počinje 11. lipnja ove godine pa su tako brojne reprezentacije već poslale svoje konačne popise. Jedna od njih ipak nije Brazil čiji je izbornik prije tri dana poslao preliminarni popis na kojemu je uvrstio 55 igrača.

Jedan od tih igrača bio je i Neymar koji od 2025. godine igra u svom matičnom klubu Santosu. Unatoč brojnim ozljedama za vrijeme prve sezone, Brazilac je svoj klub sjajnim igrama na kraju sezone zadržao u Serie A te ih je odveo i do plasmana u Copa Sudamericanu gdje još uvijek imaju šansu za prolazak skupine.

Neymar je kraj prošle sezone iskoristio za dobar ulazak u novu sezonu gdje u ligi već ima četiri gola i dvije asistencije nakon sedam odigranih utakmica. Tome je dodao i dva gola u Copa Sudamericani te jednu asistenciju u brazilskom Kupu gdje je Santos izborio osminu finala.

Iako se pričalo kako Carlo Ancelotti neće odvesti Neymara na Svjetsko prvenstvo, ESPN Brazil javlja kako je sve veća mogućnost da će za tri dana, kada je najavljeno objavljivanje konačnog popisa, izbornik Brazila pročitati Neymarovo ime i da će 34-godišnja zvijezda otići sa Selecaom u Sjevernu Ameriku.

Ukoliko se stručni stožer Brazila odluči za Neymara, s popisa bi trebali izostati Chelseajevi Joao Pedro i Andrey Santos. Okosnicu napada trebali bi činiti Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli te Luiz Henrique, a njima bi se, osim Neymara, mogli pridružiti Endrick i Igor Thiago koji u 2026. godini pružaju dobre rezultate.