Ancelotti: Borili smo se da ostanemo živi

Teška je bila utakmica protiv Maroka i bilo je nervoze s naše strane, rekao je izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancellotti nakon 1-1 u prvom ogledu skupine C Svjetskog prvenstva.

Oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Marokanci su poveli golom Saibarija u 21. minuti, dok je u 32. izjednačio Vinicius Junior.

„Nismo dobro otvorili utakmicu i nisam zadovoljan kako smo izgledali u prvom poluvremenu. Sve je bilo dosta nervozno s naše strane. Često smo gubili lopte, nismo imali posjed koliko smo htjeli i borili smo se da ostanemo živi. Prilično smo se poboljšali u nastavku koje me više zadovoljava. Očekivano je ovo bila teška utakmica, Maroko je opet pokazao da je vrlo dobra momčad. Posebno su Marokanci opasni iz tranzicije“, komentirao je nakon dvoboja talijanski strateg Carlo Ancelotti.

Marokanci su odlično odigrali prvo poluvrijeme te su uz pogodak imali još nekoliko opasnih prilika.

„Osvojili smo bod i zadovoljni smo našom igrom, kako smo izgledali na terenu. Nije bilo lako, ali ništa drugo nismo niti očekivali protiv jednog od favorita prvenstva. Želimo napredovati. Želimo odigrati i bolje nego u ovom prvom susretu. Sve dobre stvari moramo ponavljati, a greške ispraviti. Ovo je samo početak i moramo biti zadovoljni“, zaključio je marokanski reprezentativac Achraf Hakimi.