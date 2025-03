Amerikanci će i finale SP-a pretvoriti u show: Bit će kao na Super Bowlu

Finale Svjetskog prvenstva 2026. imat će svoj prvi show u poluvremenu u povijesti, rekao je u srijedu predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Svjetsko prvenstvo s 48 momčadi, čiji su domaćini Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko, održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. Na turniru će se igrati 104 utakmice umjesto 64 utakmice kao na prethodnim prvenstvima, uključujući dodatnu nokaut rundu.

Finale će se igrati na stadionu MetLife u New Jerseyju, domu NFL timova New York Giants i New York Jets.

“Mogu potvrditi da će prvi put u poluvremenu svjetskog prvenstva u New Jerseyu biti održan show u suradnji s Global Citizenom”, objavio je Infantino na Instagramu.

FIFA će surađivati ​​s međunarodnom obrazovnom i zagovaračkom organizacijom Global Citizen, kao i britanskim bendom Coldplay za nastup u poluvremenu.

Show na poluvremenu tradicionalni je element američkog i kanadskog nogometa. Tijekom pauze između druge i treće četvrtine, koja traje 20 minuta, na terenu se prikazuje neki oblik zabave. Najpoznatiji show u poluvremenu izvodi se svake godine u Super Bowlu.