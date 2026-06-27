Američka reporterka se narugala s BiH: ‘Ne bih je znala pokazati na karti’

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Thor Wagner/DeFodi Images via Guliver

Nogometna reprezentacija BiH u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrat će protiv jednog od domaćina, reprezentacije SAD-a.

Dvoboj Bosne i Hercegovine i SAD-a u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva dobio je neplaniranu uvertiru.

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Utakmica je poprimila dozu tenzije nakon kontroverzne najave na lokalnoj ABC televiziji, gdje je američka reporterka susret najavila na neprofesionalan način.

U izravnom programu reporterka je poručila kako o toj zemlji nema gotovo nikakvih saznanja.

“Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH iduće srijede, a jedno znam o Bosni: da je ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. Zato što se SAD vratio, bolji smo nego ikad. To je iduće srijede. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobit ćete. To je iduće srijede”, poručila je.