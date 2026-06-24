Albanac u Torontu bodrio Vatrene: ‘Uvijek navijam za Hrvatsku, volim njihov stil’

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Hrvatska je u drugom kolu Svjetskog prvenstva s 1:0 bila bolja od Paname te je tako osigurala minimalno treće mjesto. Na licu mjesta u Torontu bio je i naš Vedran Babić koji je pronašao i jednog Albanca koji je navijao za Hrvatsku. Riječ je o Avdiju iz Ferizaja kojega je na utakmicu doveo Ivan iz Zagreba koji je inače bratić Avdijine žene. Avdi je otkrio kako uvijek navija za Hrvatsku te oduvijek voli stil igre koji gaji Hrvatska te to što Hrvatska uvijek podržava Kosovo. Što se tiče Ivana, on je naglasio kako je utakmica bila teška kao i inače, ali da je pobjeda najvažnija.

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