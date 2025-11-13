Afrička zemlja na korak od povijesti: Izborili su finale playoffa i nakon više od 70 godina mogu na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

(AP Photo/Sunday Alamba)

Mjesec studeni donosi završetak brojnih kontinentalnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U četvrtak su u Maroku odigrana polufinala afričkog playoffa. U prvom polufinalu je Nigerija nakon drame produžetaka svladala Gabon da bi u susretu Demokratske Republike Konga i Kameruna pobjedu odnijela reprezentacija Konga s 1:0 u posljednjim trenucima.

Prvo poluvrijeme tvrde utakmice u Rabatu prošlo je bez golova, a činilo se kako će i drugi dio tako završiti. Međutim, na samom početku sudačke nadoknade do vodstva je došla reprezentacija DR Konga.

Junak subsaharske države bio je iskusni Chancel Mbemba koji je tako svoju reprezentaciju doveo na korak od povijesti. Naime, DR Kongo je posljednji put na Svjetskom prvenstvu bio davne 1974. godine, a tada su svijetu bili poznati kao Zair.

Kako bi nada nastavila tinjati, DR Kongo će u finalu afričkih kvalifikacija morati pobijediti Nigeriju, a onda će svoj put tražiti kroz interkonfederacijski playoff.

