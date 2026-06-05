FIFA uvodi promjenu, mijenja se način intoniranja himni na Svjetskom prvenstvu

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AP Photo/Czarek Sokolowski by Guliver

FIFA je predstavila novi protokol ceremonije prije utakmica Svjetskog prvenstva 2026., koji će značajno promijeniti dosadašnji način izvođenja nacionalnih himni.

Ideja je da se cijeli uvod u susret pretvori u veći, zajednički spektakl koji odgovara razmjerima turnira koji se već sada najavljuje kao najveći u povijesti.

Turnir će se igrati u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, uz sudjelovanje 48 reprezentacija i više od 100 utakmica, pa FIFA želi svaki detalj učiniti vizualno i emocionalno snažnijim iskustvom.

Najveća promjena odnosi se na izvođenje himni. Umjesto dosadašnje prakse gdje su na terenu bili samo igrači iz početne postave, novi sustav predviđa da svi nogometaši prijavljeni za utakmicu zajedno izađu na teren i stanu oko središnjeg kruga. Cilj je da cijela momčad bude uključena u taj svečani trenutak.

Prema pisanju The Athletica, ceremonija će uključivati i velike zastave država, a igrači će na teren izlaziti kroz posebno dizajniran ulazni prolaz bliže tunelu, čime se dodatno pojačava dojam spektakla.

Gianni Infantino poručio je kako je riječ o koraku prema modernizaciji i većoj emotivnoj povezanosti natjecanja s igračima i navijačima. Naglasio je da će zajedničko stajanje igrača i sudaca tijekom himni stvoriti trenutak jedinstva i ponosa koji pripada svim sudionicima.

FIFA ovim promjenama želi dodatno naglasiti globalni karakter turnira i učiniti da, unatoč golemim razmjerima natjecanja, svaki stadion pruži osjećaj bliskosti i zajedništva među sudionicima.