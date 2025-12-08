FIFA uvodi novo pravilo za Svjetsko prvenstvo, utakmice će trajati još duže

Podijeli :

AP Photo/Pamela Smith via Guliver Images

FIFA je potvrdila da će na Svjetskom prvenstvu 2026. svaka utakmica imati dvije obavezne trominute pauze za hidrataciju – po jednu u svakoj polovici, neovisno o temperaturi.

U 22. minuti poluvremena sudac će zaustaviti igru, a tri minute će se nadoknaditi na kraju poluvremena. Ako je već u tijeku prekid, pauza će se prilagoditi situaciji.

Odluka je donesena kako bi se poboljšala zaštita zdravlja igrača, ali istovremeno otvara prostor dodatnoj taktičkoj komunikaciji trenera s igračima i potencijalnim TV reklamama. Ideja je proizašla nakon iskustava s prošlogodišnjim Klupskim SP-om u SAD-u, gdje su pauze uvedene tek nakon prigovora igrača zbog vrućina.

Uz to, FIFA je objavila da će Svjetsko prvenstvo 2026. imati čak tri ceremonije otvaranja – u Meksiku (Estadio Azteca), Kanadi (Toronto) i SAD-u (Los Angeles). Turnir počinje 11. lipnja, a finale će se igrati 19. srpnja 2026. na MetLife stadionu u New Jerseyju.