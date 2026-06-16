FIFA ukazala veliko povjerenje Bebeku, čeka ga dosad najveći zadatak na Mundijalu

Ovim angažmanom nastavlja se veliko povjerenje koje FIFA posljednjih godina pokazuje prema hrvatskom sucu. Bebek je već ispisao povijest postavši prvi hrvatski sudac s aktivnom ulogom na Svjetskom prvenstvu nakon 44 godine, odnosno nakon Damira Matovinovića na Mundijalu 1982. godine u Španjolskoj.

Posljednjih godina stekao je ugled jednog od najcjenjenijih VAR stručnjaka u međunarodnim sudačkim krugovima, a to potvrđuju i angažmani na finalu ženskog olimpijskog turnira u Parizu 2024. te finalu Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a.