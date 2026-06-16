FIFA ukazala veliko povjerenje Bebeku, čeka ga dosad najveći zadatak na Mundijalu

Hrvatski sudac Ivan Bebek dobio je novo i dosad najvažnije zaduženje na Svjetskom prvenstvu. Na susretu skupine K između Uzbekistana i Kolumbije, koji je na rasporedu u četvrtak u 4 sata po hrvatskom vremenu, obnašat će dužnost glavnog VAR suca.
Nakon što je na dosadašnjem dijelu turnira bio pomoćni VAR sudac na utakmicama Brazil – Maroko i Urugvaj – Saudijska Arabija, Bebek će sada preuzeti vodeću ulogu u VAR sobi. Glavni sudac susreta bit će Englez Anthony Taylor, dok će uz Bebeka raditi Jarred Gillett iz Engleske i Carlos Del Cerro Grande iz Španjolske.
Ovim angažmanom nastavlja se veliko povjerenje koje FIFA posljednjih godina pokazuje prema hrvatskom sucu. Bebek je već ispisao povijest postavši prvi hrvatski sudac s aktivnom ulogom na Svjetskom prvenstvu nakon 44 godine, odnosno nakon Damira Matovinovića na Mundijalu 1982. godine u Španjolskoj.
Posljednjih godina stekao je ugled jednog od najcjenjenijih VAR stručnjaka u međunarodnim sudačkim krugovima, a to potvrđuju i angažmani na finalu ženskog olimpijskog turnira u Parizu 2024. te finalu Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a.
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