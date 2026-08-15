FIFA pronašla dužnosnika koji će srušiti Infantina? Do sada je s njim usko surađivao

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Photo by Alexandra Fechete SPP by Guliver

Predsjednik CONCACAF-a i potpredsjednik FIFA-e Victor Montagliani posljednjih se mjeseci sve češće spominje kao mogući kandidat za nasljednika Giannija Infantina na čelu svjetske nogometne organizacije.

Montagliani je ovog proljeća na Kongresu FIFA-e govorio o važnosti odgovornog vodstva, pritom se prisjetivši stanja koje je zatekao kada je prije deset godina preuzeo CONCACAF.

„Bili smo u stečaju – moralno, financijski, a posebno u nogometnom smislu. Obnova je zahtijevala odgovornost, transparentnost i ljude koji vjeruju da je nogomet važniji od održavanja statusa quo. Vodstvo nije moć; vodstvo je služenje“, poručio je Kanađanin.

Njegove riječi danas imaju dodatnu težinu jer se FIFA suočava s krizom upravljanja nakon kontroverzi oko Infantinovih planova za prodaju udjela u komercijalnim pravima vezanima uz Svjetsko prvenstvo. Zbog toga se sve glasnije govori o mogućoj promjeni na vrhu organizacije.

Tko je Victor Montagliani?

Šezdesetogodišnji Kanađanin odrastao je u Vancouveru i nogomet je od najranijih dana bio dio njegova života. Kao dječak igrao je za Columbus FC, klub povezan s talijanskom zajednicom u Vancouveru, a kasnije je nastupao i za kanadsku futsal reprezentaciju.

Igračku karijeru morao je završiti već s 25 godina zbog ozljede gležnja, nakon čega je studirao političke znanosti i radio u osiguravateljskoj industriji. Ipak, od nogometa se nije udaljio.

Početkom 2000-ih uključio se u rad Nogometnog saveza Britanske Kolumbije, čiji je predsjednik postao 2004. godine. Osam godina kasnije preuzeo je i vodstvo kanadskog nogometnog saveza.

Jedan od njegovih velikih ciljeva bio je dovođenje Svjetskog prvenstva 2026. u Kanadu. U tome je i uspio, a Kanada je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom postala domaćin najvećeg Svjetskog prvenstva u povijesti.

Preuzeo CONCACAF nakon velikog skandala

Montaglianijev uspon na međunarodnoj sceni ubrzao se nakon velikog korupcijskog skandala koji je 2015. potresao FIFA-u. Nakon optužnica američkog Ministarstva pravosuđa protiv brojnih nogometnih dužnosnika, Montagliani je sudjelovao u procesu stabilizacije CONCACAF-a.

Godinu poslije izabran je za predsjednika organizacije, pobijedivši predsjednika Bermudskog nogometnog saveza sa 25:16.

Njegov mandat nije prošao bez kontroverzi. Godine 2021. pojavili su se zahtjevi za njegovom suspenzijom zbog slučaja bivšeg trenera kanadske ženske U-20 reprezentacije, a morao je odgovarati i pred parlamentarnim odborom zbog spornog ugovora između Canada Soccera i tvrtke Canada Soccer Business.

Unatoč tome, CONCACAF je pod njegovim vodstvom ostvario značajan napredak, a Montagliani je 2023. jednoglasno ponovno izabran za predsjednika. Mandat mu traje do 2027. godine.

Može li naslijediti Infantina?

Za sada nema službene potvrde da će se Montagliani kandidirati za predsjednika FIFA-e. Kandidati za izbore u ožujku imaju rok do 18. studenoga za objavu svojih kandidatura.

Ipak, njegovo ime posljednjih mjeseci sve je prisutnije u pričama o mogućem Infantinovu nasljedniku. Dovoljno govori podatak da su ga o toj mogućnosti već pitali i kanadskog premijera Marka Carneyja.

„On je izniman pojedinac; na ponos je Kanadi i nogometu. Odradio je sjajan posao u CONCACAF-u… Voli tu igru. Doista je voli“, rekao je Carney.

Montagliani zasad ne govori javno o kandidaturi, ali njegova biografija pokazuje da već ima iskustvo vođenja velike nogometne organizacije, provođenja reformi i organiziranja Svjetskog prvenstva. Upravo bi to, u slučaju ozbiljne krize FIFA-e, moglo njegovu kandidaturu učiniti vrlo zanimljivom.