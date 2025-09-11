FIFA odobrila Španjolcu povratak u klub za koji ima više od 200 nastupa

Podijeli :

via Guliver

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) odobrila je transfer Aymerica Laportea (31) iz Al Nassra u Athletic Bilbao, objavio je baskijski klub.

Ovaj transfer, dovršen na samom kraju prijelaznog roka 1. rujna, FIFA je u početku blokirala jer nije na vrijeme primila sve potrebne dokumente.

Međutim, nakon žalbe je FIFA-ino vijeće za sporove saslušalo klubove presudivši kako su ispunjeni svi uvjeti za validaciju ugovora unatoč tome što se Al Nassr nije prijavio u TMS sustav na vrijeme prije zatvaranja prijelaznog roka.

Branič španjolske reprezentacije se tako vraća u klub čiji je bio član čak osam godina i upisao više od 220 nastupa.

Laporte je rođen u Francuskoj, a Athleticu se priključio sa 16 godina, postavši tek drugi igrač rođen u Francuskoj nakon Bixentea Lizarazua, koji je zaigrao za baskijski klub. Osam godina je bio član baskijskog kluba iz kojeg je 2018. preselio u Manchester City. U taboru Građana se zadržao do kolovoza 2023. kada je preselio u saudijski Al-Nassr.

Premda je igrao za sve mlađe uzraste francuske reprezentacije, od 2021. nastupa za Španjolsku s kojom je osvojio Europsko prvenstvo (2024) i Ligu nacija (2023).