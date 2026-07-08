FIFA odbila Francuze: Olise protiv Maroka igra pod prijetnjom suspenzije

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Michael Olise četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Maroka dočekat će s jednom opomenom udaljen od suspenzije.

Francuski nogometni savez pokušao je poništiti žuti karton koji je krilni napadač dobio protiv Paragvaja, ali FIFA je odbila njihov zahtjev.

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Olise je karton zaradio u završnici utakmice zbog sukoba s Matiasom Galarzom, a iz francuskog stožera tvrdili su da nije bilo kontakta koji bi opravdao kaznu. Ipak, odluka je ostala na snazi, što znači da bi novi žuti karton protiv Maroka značio propuštanje eventualnog polufinala.

“Jutros smo primili odluku FIFA-e – karton ostaje”, potvrdio je izbornik Didier Deschamps uoči dvoboja s Marokancima.

Francuskoj je to dodatna briga uoči ključne utakmice, pogotovo nakon nedavnog slučaja poništenog crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu.