Festival plave boje: Dinamovo Centar na Strossmayerovom trgu

Subota, 06. rujna, rezervirana je za jedno od najvećih okupljanja plave obitelji – Dinamovo Centar na Strossmayerovom trgu!

U samom srcu Zagreba očekuje nas cjelodnevni program ispunjen sportom, zabavom, glazbom i druženjem s prvom momčadi Dinama, prenosi službena klupska stranica.

ŠTO VAS OČEKUJE?

Dan započinje u 9 sati s malonogometnim turnirom za odrasle u organizaciji Futsal Dinama. Atmosfera pravog sportskog nadmetanja bit će odlična uvertira u sve ono što slijedi tijekom dana.

Poseban naglasak stavlja se na dolazak prve momčadi Dinama – igrači će posjetiti Dinamovo čak tri puta tijekom dana, što će navijačima biti prilika za fotografiranje, potpis i druženje s idolima.

MALONOGOMETNI TURNIR

Malonogometni turnir za odrasle članove kreće u subotu od 9 sati, a prijave za sudjelovanje šalju se putem obrasca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1OnOAv2jpE7fN0ip4zHQWkW456VlMZcwPJtxzWoWAI4RgDQ/viewform

Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Za potpunu prijavu potrebno je poslati imena i prezimena svih članova te kontakt broj kapetana ekipe. Na turniru može sudjelovati do 15 ekipa, a svaka momčad mora se sastojati od tri do pet igrača. Nagradni fond na turniru iznosi 3000 eura – prvo mjesto osvaja 1500 eura, drugo 1000, a treće 500 eura.

ZABAVA ZA CIJELU OBITELJ

Osim sportskog dijela, posjetitelje čeka niz atraktivnih zona:

•⁠ ⁠Plavi korner – gastronomski kutak s ponudom hrane i koktela

•⁠ ⁠Favbet Fun zona – interaktivne igre, nagrade i brojna iznenađenja

•⁠ ⁠Dječja fun zona uz Ledo aktivacije – kutak za najmlađe navijače

•⁠ ⁠HT Chill zona i sportska Arena – prostor za opuštanje i dodatne sportske izazove

•⁠ Dinamo članska kućica – prilika da postanete član plave obitelji

•⁠ ⁠Fan shop – bogata ponuda navijačkih artikala

•⁠ ⁠Zaklada Nema predaje – s porukom zajedništva i humanosti

GLAZBENI ZAVRŠETAK DANA

Program završava u večernjim satima velikim koncertom. DJ i bend izvodit će dobro poznate stare hitove, a zabava pod zagrebačkim nebom bit će idealan način za kraj još jednog nezaboravnog Dinamova dana.