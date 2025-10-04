Fantastični Petar Musa izjednačio klupski rekord, ima još dvije utakmice da ga obori!

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Fenomenalna sezona za Petra Musu.

Petar Musa nastavlja sjajnu sezonu u MLS-u. Hrvatski napadač zabio je u 43. minuti utakmice protiv LA Galaxyja za 1:1 i tako stigao do svog 18. gola u prvenstvu. Time je izjednačio klupski rekord, a do kraja regularnog dijela sezone ostale su još dvije utakmice – još jedan okršaj protiv Galaxyja i završni dvoboj s Vancouverom.

Zagrepčanin ove godine privlači pozornost svojom golgeterskom formom, a sada se upisao u povijest FC Dallasa.

Rekord od 18 golova u jednoj sezoni drže Jason Kreis (1999.), Kenny Cooper (2008.) i Jesus Ferreira (2022.), a Musa ih je večeras sustigao te ima priliku otići korak dalje.

Povremeni hrvatski reprezentativac ne skriva ambiciju, a sudeći prema formi , velika je šansa da će već u preostala dva susreta postati samostalni rekorder, odnosno najbolji strijelac u povijesti kluba, kada je jedna regularna sezona u pitanju.

Podsjetimo, Musa je ponikao u akademiji NK Zagreba, a seniorsku karijeru započeo je u Inter Zaprešiću. Svoj nogometni put nastavio je u inozemstvu, u Češkoj te Slovačkoj, a odskočna daska bio mu je transfer u Benficu tijekom ljeta 2022. vrijedan 5 milijuna eura. Ipak, u zimu 2024. u potrazi za konzistentnom minutažom odlučio se otisnuti ‘preko bare’, a Dallas je bio spreman ponuditi čak 10 milijuna eura. To je očito bio pravi potez za 27-godišnjeg napadača koji briljira u Teksasu.