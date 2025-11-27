Fabregas o Baturini: Drago mi je zbog njega, ovo je tek početak

Podijeli :

xMarcoxCanonierox by Guliver

Nogometaši Come prošlog su vikenda s uvjerljivih 5:1 slavili na gostovanju kod Torina u 12. kolu Serie A. Jedini pogodak za domaćina postigao je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić, dok su za Comu zabijali dvostruki strijelac Jayden Addai te Jacobo Ramon, Nico Paz i Martin Baturina.

Baturina je do prvijenca u dresu talijanskog prvoligaša stigao u 86. minuti, samo dvije minute nakon što je ušao u igru. Presjekao je loše dodavanje igrača Torina, utrčao iza leđa stopera i jurnuo prema golu domaćih. Zaključio je akciju udarcem s vrha šesnaesterca i postavio konačnih 5:1. Trener Come Cesc Fabregas nakon utakmice se posebno osvrnuo na mladog Hrvata.

“Zadovoljan sam ovom momčadi. Moramo zadržati ovakav mentalitet. Bilo da pobijedimo ili izgubimo, zabijemo više ili manje, najvažnije je dati maksimum. Drago mi je zbog Ramona i Baturine. Ovo je tek početak”, poručio je Fabregas.

Baturina je ljetos stigao u Comu iz Dinama. Zagrepčani su ga prodali za fiksnu odštetu od 17 milijuna eura, uz bonuse koji mogu podići ukupnu cifru do 22 milijuna, što ga je u tom trenutku činilo najskupljim pojačanjem u povijesti kluba. Ipak, zasad mu u Italiji ne cvjetaju ruže.

Dvadesetdvogodišnji veznjak skupio je samo 237 minuta u osam nastupa u svim natjecanjima, uz učinak od jednog gola i jedne asistencije. Slaba minutaža i činjenica da je često ostajao na klupi doveli su do toga da ga izbornik Zlatko Dalić nije uvrstio na popis za posljednju reprezentativnu akciju.