Fabregas: Baturina je došao s teretom od 18 milijuna, kao Modrićev nasljednik, i to ponekad…

xTizianoxBallabio IPAxSportx via Guliver

Como je u sudačkoj nadoknadi došao do boda protiv Bologne (1:1) u 20. kolu Serie A, a junak utakmice bio je Martin Baturina.

Hrvatski veznjak ušao je u 84. minuti i samo deset minuta kasnije spektakularnim udarcem s lijeve strane pogodio suprotni kut za izjednačenje.

Baturina u 94. sjajnim pogotkom donio bod Comu protiv Morine Bologne!

Domaćin je posljednjih pola sata imao igrača više nakon isključenja Nicola Cambiaghija, a trener Cesc Fabregas nakon utakmice posebno je istaknuo Baturininu važnost i pritisak s kojim se nosi.

“Jako sam sretan zbog njega i zbog momčadi. On je sjajan dečko, došao je s teretom od 18 milijuna, kao Modrićev nasljednik, i to ponekad ne pomaže. Misliš da si sve napravio, a nisi. Moraš doći ovamo u fizički jako zahtjevno talijansko prvenstvo gdje nemaš vremena za razmišljanje.

Morao se naviknuti. Danas je bio idealan kontekst za njega, postigao je sjajan gol, a to mogu samo veliki igrači. Kad počne pronalaziti svoj prostor i bude konstantno igrao u Italiji, bit će puno bolji. Rekao mi je da nikada nije toliko taktički radio”, rekao je Fabregas o bivšem igraču Dinama.