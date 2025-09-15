F1 vozač u Milanu gledao Modrića i nahvalio ga pa se našalio: ‘Ja sam opet bio na klupi’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40), koji je u nedjelju navečer svojim pogotkom donio AC Milanu pobjedu 1:0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A, izjavio je nakon utakmice kako se nada da ga ljudi više neće podsjećati na to koliko ima godina.

“Bio je ovo odličan način za proslavu, a ja se nadam da me ljudi više neće podsjećati na to koliko imam godina”, izjavio je za talijanske medije Modrić, kojemu je to bio premijerni pogodak u dresu Rossonera.

Belgijski reprezentativac Alexis Saelemaekers dao je savršenu “rolicu“, a Modrić je s vrha šesnaesterca zatresao mrežu.

Modrić je dobio i nagradu za igrača utakmice, ali ju je poklonio upravom svom asistentu za gol, Saelemaekersu.

Sve je u Milanu pratio i vozač Formule 1, Yuki Tsunoda. On je bio jedan od sretnika te večeri koji se uspio i fotografirati s hrvatskim veznjakom, a sve je objavio na Instagramu uz opis:

“Odlična utakmica, pogotovo Luke Modrića. Nažalost, ja sam opet ostao na klupi”, našalio se simpatični Japanac koji ove sezone vozi za Red Bull.