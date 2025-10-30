Zvezdina kriza se nastavlja, u prvenstvu vodila 2:0 pa izgubila 3:2

Podijeli :

MN Press via Guliver

Kriza Crvene zvezde doseže sve veće razmjere! Prvak je vodio 2:0 u Novom Sadu, ali je izgubio jer je Vojvodina s tri gola u drugom poluvremenu došla do čudesnog preokreta i pobjede 3:2 za pamćenje.

Odgođena utakmica 3. kola Superlige Srbije riješena je golovima Ranđelovića i Kolarevića, a preokret Vojvodine najavio je Mustafa.

Činilo se nakon 45 minuta da će Zvezda lako doći do pobjede, nakon golova Kataija i Ivanića, ali pokazalo se da je momčad koju ove jeseni loše vodi trener Milojević toliko slaba da može ispustiti i dva gola prednosti u domaćem prvenstvu.

Turbulentnih sedam dana za Zvezdu odrazilo se kroz poraz od Brage, remi s Radničkim u Nišu te ozljede Arnautovića, Duartea i Veljkovića. Sada je situacija još teža i ponovno će se u javnosti govoriti o trenerskoj sudbini Milojevića.