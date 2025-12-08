Zvezda ovo nije doživjela osam i pol godina

Podijeli :

Guliver Image

Crvena zvezda je posle osam i pol godina izgubila prvenstvenu utakmicu na Marakani.

Vojvodina je golom Njegoša Petrovića stavila točku na rekordnu seriju najtrofejnijeg srpskog kluba, započetu u travnju 2017. i slavila sa 1:0.

Crvena zvezda je prije dvije godine srušila Realov rekord po broju uzastopnih utakmica bez poraza na domaćem terenu u prvenstvenim susretima (122), a sada je stavljena točka na njezin niz.

Novi svjetski rekord stao je na 159 utakmica i građen je u razdoblju od 3155 dana.

Toliko je prošlo od 18. travnja 2017. i poraza od Partizana do 7. prosinca 2025. i pobjede Vojvodine na Marakani.

Nakon ovog poraza Zvezda ima dva boda manje od Partizana i crno-beli su dva kola prije pauze bliži jesenskoj tituli.

Do pauze u prvenstvu Zvezda će gostovati kod TSC-a u Bačkoj Topoli i dočekati Mladost, a Partizan igra kod kuće s Napretkom i gostuje kod IMT-a u Loznici.