Zoran Mamić dolazi u FK Sarajevo? Ne zna se koju dužnost će obnašati

Szilard Koszticsak/MTI via AP

FK Sarajevo dobiva veliko pojačanje, ali ovaj put ne na terenu, jer će se u rad kluba uključiti Zoran Mamić, bivši trener i sportski direktor zagrebačkog Dinama te brat Zdravka Mamića.

Zoran Mamić je za medije potvrdio da vodi razgovore sa Sarajevom, ističući kako klub ima kvalitetan projekt i jake ljude, ali da su svjesni potrebe za dodatnim stručnim pojačanjima. O tome je već razgovarao i s investitorima kluba.

Većinski vlasnik kluba, Ismir Mirvić, smatra da je Mamić pravo rješenje za ispravljanje problema i pogrešaka koje su se u sportskoj politici kluba događale u posljednjih nekoliko godina. Mirvić vjeruje da će njegovi savjeti biti od velike koristi za investitore i samu organizaciju.

Očekuje se da će FK Sarajevo uskoro službeno objaviti angažman Mamića, nakon čega će biti poznato i u kojem će se obliku uključiti u rad kluba.

Zoran Mamić nije bio angažiran od ožujka 2021., kad je napustio Dinamo, a u karijeri je osim Dinama vodio i nekoliko klubova na Bliskom istoku.

Još uvijek nije jasno koju će konkretnu ulogu preuzeti u Sarajevu, ali se smatra da bi mogao značajno doprinijeti podizanju sportskog segmenta kluba.