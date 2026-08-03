Željezničaru prijeti stečaj, dug je sve veći, apel za spas kluba

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Igor Kupljenik SPP via Guliver

Sarajevski Željezničar nalazi se u iznimno teškoj financijskoj situaciji, a Odbor za hitnost uputio je javni apel svim navijačima i prijateljima kluba da pomognu u njegovoj stabilizaciji.

Kako je priopćeno, klub s Grbavice u proteklim je mjesecima stvorio dodatni dug od oko dva milijuna konvertibilnih maraka, koji se odnosi na neisplaćene plaće, obveze prema dobavljačima te poreze i doprinose.

U Odboru ističu da su zatekli iznimno teško stanje te upozoravaju da je Željezničaru prijetio stečaj i potpuni kolaps.

Posebno je naglašeno da je velik dio novca od transfera Abdulmalika Al-Jabera već bio potrošen prije dolaska aktualnog vodstva, dok su odnosi sa sponzorima i partnerima bili ozbiljno narušeni.

Odbor za hitnost, koji je početkom srpnja preuzeo vođenje kluba, navodi da je u međuvremenu uspio podmiriti dio zaostalih obveza i osigurati uvjete za registraciju novih igrača, no upozorava da opasnost još nije prošla.

Na kraju priopćenja upućen je apel navijačima, gospodarstvenicima i svim prijateljima Željezničara da se uključe u spašavanje kluba, uz poruku da je pomoć potrebna više nego ikad.