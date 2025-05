Zekić slavi trofej sa Sarajevom, ali i ne zaboravlja: ‘Sjećam se velikih pobjeda Hajduka pa gubitka’

Podijeli :

FK Sarajevo

FK Sarajevo osvojio je Kup Bosne i Hercegovine za sezonu 2024./2025., čime je klubu pripao sedmi trofej u ovom natjecanju, čime su dodatno učvrstili status najtrofejnijeg kluba u povijesti bosanskohercegovačkog Kupa.

U uzvratnoj utakmici finala, odigranoj na stadionu Pecara u Širokom Brijegu protiv istoimenog domaćina, susret je završio bez pobjednika, rezultatom 1:1. Strijelci su bili Stanić za Široki Brijeg i Lulić za Sarajevo. Zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi od 4:0 u prvoj utakmici finala na stadionu Koševo, FK Sarajevo je ukupnim rezultatom 5:1 osigurao trofej.

Trener FK Sarajeva, Zoran Zekić, bio je zadovoljan predstavom svojih igrača i konačnim uspjehom.

“Čestitam prije svega mojim igračima, stručnom stožeru, medicinskom timu, predsjedniku Mirviću, navijačima. U konačnici mislim da smo zaslužili. Stisli su nas prvo poluvrijeme i to jako. Bojao sam se da ne zabiju neki gol da ne bi sami sebi zakomplicirali život. U nekim momentima se uvuče i nemira među igrače”, rekao je Zekić u uvodu, pa nastavio:

“Imam dovoljan broj godina, sjećam se Hajdukovih velikih pobjeda pa gubitka. Široki pod Klafurićem igra zaista dobar nogomet. Ovo je utakmica koja je nas skupo koštala živaca. U prvoj utakmici Kupa na Koševu smo sve anulirali s dva lagana gola.”

Komentirao je i priopćenje navijača Sarajeva u kojem su otkrili da neće slaviti osvajanje Kupa.

“Pogodilo me to u svakom smislu i privatnom i profesionalnom. Sve što se desilo ove godine moram reći na štetu Sarajeva svi smo maštali da ćemo osvojiti Kup i da ćemo svi zajedno to proslaviti jer mi smo jedno tijelo. Nadam se da će prevladati razum i dobra volja, na kraju krajeva kada čovjek ima nekih problema to rješava unutra kuće. Pozivam sve u klubu na jedinstvo. Mislim da veličina i historija FK Sarajevo nalaže to nama svima”, zaključio je Zekić.

Ovo je prvi trofej za FK Sarajevo pod vodstvom trenera Zekića, koji je preuzeo momčad u lipnju 2024.